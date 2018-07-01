ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт Донбасса - Тымчук

В конце июня Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 Попаснянского района Луганской области, которое находилось в "серой" зоне линии разграничения.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы ИС, в конце июня с.г. ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы - населенного пункта Золотое-4", - говорится в сообщении.

Тымчук добавил, что во время спецоперации потерь со стороны украинских военных и мирного населения удалось избежать.

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Соблюдая режим тишины согласно договоренности о перемирии, достигнутой ТКГ, с 1 июля Вооруженные силы Украины в зоне операции Объединенных сил не отвечали на провокационные обстрелы пророссийских террористов.