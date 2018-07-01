В Крыму ответили на слова Порошенко о поднятии украинского флага в бухтах Севастополя

Представитель пророссийской власти Крыма, так называемый председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о поднятии в будущем украинского флага в бухтах Севастополя.

"Иногда бывает просто жаль, когда вроде бы руководитель государства совершенно не умеет оценить той ситуации и возможностей, которые есть. Даже когда Севастополь находился в составе Украины, он был русским городом. В наши праздники мы поднимали собственный и российский флаги. В этом смысле мы и тогда были особенной территорией, а теперь тем более. Севастополь — часть России, был, есть и будет. Поэтому, слыша такие заявления, можем только посочувствовать тому, насколько Порошенко неверно оценивает ситуацию", - цитирует чиновницу RT.

Алтабаева заявила, что украинский флаг может появиться в Севастополе только рядом с российским на международной конференции.

Напомним, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, президент страны Петр Порошенко заявил, что в аннексированном Севастополе будет поднят украинский флаг.