"Удавлю, щенок". В Славянске водитель едва не задушил пассажира-сироту из-за льготного проезда

В Донецкой области водитель автобуса "Славянск-Былбасовка" отказался бесплатно везти сироту по льготному удостоверению. Парень возразил мужчине, в отместку водитель начал душить пассажира, который отказался выйти из автобуса.

"Сегодня я ехал к друзьям (1.07.2018. 14:41) я зашел в автобус, маршрут этого автобуса АС Славянск — Былбасовка. Предоставив документ Единого билета водителю, услышал в свой адрес ненормативную лексику. И в результате этого ко мне было применено физическое воздействие", - сообщил пострадавший Влад Самусенко в Facebook.

Молодой человек опубликовал видео инцидента, на котором видно, как водитель пытается выгнать пассажира из салона, а затем применяет физическую силу. Самусенко также опубликовал фотографии телесных повреждений на шее и скорую и сотрудников полиции, которые по вызову прибыли на место происшествия.

"На расстрел таких", "Нужно монетизировать льготы и не морочить никому голову. Льготы могут быть только денежные, в другом виде проезд или там скидка на что-то – порнография", "Что-то похожее около месяца назад случилось в Виннице. Так на следующий день в горсовете водитель маршрутки и его "хазяин" на подкосившихся от страха ножках блеяли-извинялись перед льготником", "Да ни хрена ему не будет. Сколько обращений. Максимум хозяин снимет премию. Реального наказания нет. Разве что "правым" ребятам пообщаться, мозг вправить", - прокомментировали пользователи резонансный пост пострадавшего парня-сироты.

Напомним, в Запорожье на маршруте №75 водитель в грубой форме обосновал свой отказ бесплатно везти бойца полка "Азов", назвав пассажира "халявщиком, играющим в войнушку".