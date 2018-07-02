Вице-премьер Кириленко рассказал, как покарают ездящих на гастроли в РФ украинских артистов

Украинские власти твердо намереваются добиться принятия законов, согласно которым артистов будут назаказывать за концерты в пределах России.

С таким заявлением в понедельник, 1 мая, выступил вице-премьер-министр Украина и куратор "гуманитарного блока" в Кабмине Вячеслав Кириленко, сообщает "Апостроф".

По словам чиновника, всего в комитетах Рады сейчас рассматриваются три законопроекта, посвященные гастролям украинских артистов в РФ.

Согласно этим документам, деятели культуры, которые собираются поехать в российское турне, обязаны будут заранее уведомлять о нем СБУ. В свою очередь, украинские спецслужбисты будут обращаться в орган, ведущий специальный реестр "гастролеров на территории государства-агрессора".

Далее, как сказал Кириленко, на основании такого реестра сотрудников телевидения вынудят титровать выступление или клип этих исполнителей фразой вроде "Данный артист гастролирует на территории государства-агрессора". На радио аналогичные сообщение будут записывать дикторы или диджеи. Организаторов гастролей по Украине также обяжут делать такие надписи на афишах и рекламных билл-бордах.

Кроме того, вице-премьер озвучил собственную инициативу борьбы с гастролерами-"заробитчанами" − карательно-финансовую.

"Я предложил ввести гастрольный сбор 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесенные в реестр лиц, которые гастролируют на территории государства-агрессора. И целевым образом эти средства должны идти на поддержание обороноспособности и национальной безопасности Украины. В связи с этим также вносятся изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы", − подытожил Кириленко.

Напомним, ранее известная украинская певица Руслана рассказала, что стоит делать с украинскими артистами, гастролирующими в России.