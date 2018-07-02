В Украине трагически погибла известная журналистка

В Facebook сообщили о смерти радиоведущей Юлии Рукавицыной. Сегодня пройдет прощание с радиожурналисткой.

Причиной преждевременной смерти стала авария.

Юлия начала карьеру в СМИ как радиожурналист, работала в рекламных агентствах Willard Group, "Бюро Маркетинговых Технологий", Publisic Visage, а также издательском доме Perekhid Publishing House. Выступала , соорганизатором фестиваля ARCHIKIDZ, была преподавателем журналистики.

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В последнее время на радио "Аристократы" вела программы "Дети – детям" и "Воскресный папа", также создала подкаст "Погружение".

Рукавицына многим запомнилась как креативный человек.

Ранее в Киеве в недострое нашли труп повесившегося студента. По словам знакомых умершего, он бесследно исчез около недели назад.