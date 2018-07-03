На пятом году войны Украина не научилась воевать

Патриотическая часть ленты убивается по поводу того, что во время войны с Россией, слишком многие граждане Украины радуются победе российской сборной, игнорируют бойкот чемпионата, и вообще — ведут себя, как последние мерзавцы, и даже смотрят в маршрутках российские сериалы — "при том, что сами говорят при этом по-украински!".

Детям обидно, что остальные дети в песочнице не разделяют их весёлую игру в бойкот и ненависть.

Мне лично в этом хайпе интересно — насколько долго "патриоты" смогут игнорировать реальность?..

А реальность примерно такова (согласно различным версиям соцопросов):

— 65 % населения Украины "…не замечают, что в стране — война",

— 50 % считает, что официальный Киев так же виноват в войне на Донбассе, как и Кремль,

— минимум 1,5 млн наших сограждан регулярно выезжают на заработки в РФ, либо находятся там, как беженцы,

— не менее 50 % населения Украины говорит на русском языке и не собирается от него отказываться,

— лояльность к России и российскому народу сохраняется (в зависимости от регионов) в размере десятков процентов,

— товарооборот с РФ растёт.

Я объясню в чем дело. На пятый год войны, а шире — на 405-й, ни "патриоты", ни государство Украина, не научились воевать.

И, судя по всему, не очень хотят учиться.

Если бы хотели, то давно бы поняли — что объяснительный подход, принятый в международном праве и официальной историографии, что-де, между собою всегда воюют государства, ничего не объясняет, а принят исключительно по причине удобства формализации и по причине монополии этих самых государств на трактовку права и истории.

Иначе, как объяснить, что государства Украина и РФ воюют между собой, а у граждан этих стран сохраняется высокая лояльность друг к другу: украинские курорты полны россиян прямо сейчас.

Так вот, если работать с реальностью, а не толкаться в уютной бочке собственной пропаганды, то государства между не воюют. И никогда не воевали.

Между собою воюют проекты.

Цивилизационный проекты.

Цивилизационный проект — это архитектура мировоззрений о том, как должна жить данная конкретная социальная система — народ, группа народов, человечество.

Он включает в себя, как физику (как строить дороги) так и метафизику — каких богов о чем просить.

В Украине конкурирует четыре таких проекта:

— еврооптимистический,

— националистический,

— российский,

— советский.

Это — четыре абсолютно разные метафизики и картины мира, четыре разных этических системы, четыре долга, четыре счастья и четыре разных совести.

Все они терпеть друг друга не могут.

Например, ничего более антисоветского, чем современный российский проект в мире никогда не существовало.

А еврооптимисты и националисты, якобы "объединённые" патриотизмом, удушить друг друга готовы за "права ЛГБТ".

Самым сильным проектом в Украине является российский.

Это видно не только по реакции на "кровавый чемпионат", российский шансон в маршрутках и бесконечные российские сериалы в парикмахерских.

По моим прикидкам, минимум 65 % населения мировоззренчески живут с российского проекта — используя его картину мира, словарь, логику, этику и систему оценок.

Что самое обидное, для "патриотов" — примерно половина приверженцев российского проекта говорит на украинском языке.

На самом деле, реальность ещё веселее — среди русскоязычных украинцев, сторонников российского проекта, как бы не меньше, чем среди украиноязычных — потому, что даже откровенные ватники, сильно обиделись на Путина в отношении его реальной "заботы" о русскоязычном населении Украины.

Даже в откровенно ватной среде Украины, у тех, кто поумнее, идут свои процессы, имеющие +/- проектные характеристики, и вопрос "приверженности России" мягко говоря, там сильно проблематизирован.

Эта самая путинская "забота" о русскоязычных, тоже — замечательная иллюстрация о том, что Кремль, как и все проектные структуры на Земле, беспокоят не формальные признаки, а конкретная принадлежность к проекту.

Уж кто-кто, но Кремль — всегда был чемпионом по уничтожению русскоязычных, если они принадлежали конкурирующим проектам.

Чего никак не могут понять "патриоты" из еврооптимистов и националистов?..

Под ними, ситуативно вылезшими на коня в результате революции и войны, дышит огромное море собственных сограждан, которые эту революцию и войну имели ввиду.

А у многих, в их метафизике, данные события и вовсе числятся в качестве "переворота" и "наживой киевских барыг на крови".

И таких людей, ни один, ни два, ни три — процентов 65.

Помедитируйте на эту цифру, прежде чем в очередной раз попытаться перевести Одессу, Херсон, Николаев, Харьков на украинский язык.

И дело даже не языке. Среди русскоязычных приверженцев того или иного варианта евро- и даже националистического проектов, ничуть не меньше, чем среди украиноязычных.

Мне просто интересно — что ещё и сколько чего должно произойти, чтобы в Украине научились работать с реальностью, а не со своими хотелками и собственной пропагандой?

— Товарищи "патриоты"!

Продавать соотечественникам надо не войну, а проект — детально расписывая, почему, на ваш взгляд, ваш проект лучше, чем конкурирующие, да чем именно — в деталях, от пенсий и стоимости проезда в маршрутках, до освоения космоса и международных отношений.

Война, настоящая умелая война — именно в этом, а не в бесконечном перепосте очередной истории про кассира, плакатов про "кровавый чемпионат" и расстрелянное в Соловках украинское возрождение.

И запомните, раз и навсегда, пока вас не протрезвили очередные парламентские выборы, а через ещё один политический такт вы не "…обнаружили Шуфрича спикером парламента" (Кирилл Данильченко), что ни один из проектов здесь не обладает возможностью победить остальные и навязать им свою волю, даже при полной внешней поддержке — что Кремля, что Вашингтона, что Брюсселя, что Пекина.

Именно в этой невозможности навязать — специфика борьбы проектов на этой земле.

Язык НЕ является маркером принадлежности к проекту.

Патриотизм НЕ является маркерном принадлежности к проекту.

Страшный "совковый отрицательный отбор" никого не искалечил — иначе как отпетые каторжники создали замечательную страну Австралию? Мы всегда были такими — перепуганные хуторяне, с картиной мира размером с дырку в печке.

Не верите?

У ну давайте, тест:

1. Думаете, что во всем виноваты олигархи? — Поздравляю, советский проект.

2. Думаете, что если бы был президент-патриот и характером, как Черчилль, то все было бы иначе? — Поздравляю, российский проект.

3. Хотите "чиста Украинский проект"? Это — пять областей, старая Гетьманщина и закономерный конец — Чёрная рада.

4. Хотите еврооптимистичный? Перенос европейской модели государственности сюда — это парад Каталоний и партии "Пяти звёзд". В любом случае, сохранение Украины в ее нынешних границах будет крайне проблематичным.

Однако, истинная шутка заключается в том, по нашим улицам массово бродят люди, которые разговаривают на украинском и агитируют всех разговаривать на украинском — иначе ты — предатель Украины.

Сами они при этом, активно смотрят пресловутый Чемпионат, и мечтают о сильном лидере, который все поменяет к лучшему.

Вся наша проблема в том, что у нас практически нет чистых носителей проектов.

А все больше — шизофрения разных проектов в головах.

Мечты о том, что "время перевоспитает" — точно такая же шизофрения.

Если бы у нас были технологии массового перевоспитания людей в масштабах десятков миллионов, сейчас бы Вашингтон и Москва спрашивали нас — как им жить.

Более того, "успешный опыт реформ" для нашего коллективного бессознательного — это опыт Пётра Первого, Сталина, Путина.

Даже опыт Бендукидзе — Саакашвили здесь не прижился.

Интересный нюанс, правда?

——-

Перестаньте гнать, посмотрите на реальность.

У нас один выход — договариваться друг с другом.

Но пока он невозможен — ибо каждый носитель, упоенный собственной пропагандой, ещё надеется порвать других на тряпки.

Ну, надейтесь.)

Алексей Арестович, военный эксперт