На пятом году войны Украина не научилась воевать

В Украине конкурирует четыре цивилизационных проекта, каждый из которых терпеть друг друга не могут.
Патриотическая часть ленты убивается по поводу того, что во время войны с Россией, слишком многие граждане Украины радуются победе российской сборной, игнорируют бойкот чемпионата, и вообще — ведут себя, как последние мерзавцы, и даже смотрят в маршрутках российские сериалы — "при том, что сами говорят при этом по-украински!".
Детям обидно, что остальные дети в песочнице не разделяют их весёлую игру в бойкот и ненависть.
Мне лично в этом хайпе интересно — насколько долго "патриоты" смогут игнорировать реальность?..
А реальность примерно такова (согласно различным версиям соцопросов):
— 65 % населения Украины "…не замечают, что в стране — война",
— 50 % считает, что официальный Киев так же виноват в войне на Донбассе, как и Кремль,
— минимум 1,5 млн наших сограждан регулярно выезжают на заработки в РФ, либо находятся там, как беженцы,
— не менее 50 % населения Украины говорит на русском языке и не собирается от него отказываться,
— лояльность к России и российскому народу сохраняется (в зависимости от регионов) в размере десятков процентов,
— товарооборот с РФ растёт.
Я объясню в чем дело. На пятый год войны, а шире — на 405-й, ни "патриоты", ни государство Украина, не научились воевать.
И, судя по всему, не очень хотят учиться.
Если бы хотели, то давно бы поняли — что объяснительный подход, принятый в международном праве и официальной историографии, что-де, между собою всегда воюют государства, ничего не объясняет, а принят исключительно по причине удобства формализации и по причине монополии этих самых государств на трактовку права и истории.
Иначе, как объяснить, что государства Украина и РФ воюют между собой, а у граждан этих стран сохраняется высокая лояльность друг к другу: украинские курорты полны россиян прямо сейчас.
Так вот, если работать с реальностью, а не толкаться в уютной бочке собственной пропаганды, то государства между не воюют. И никогда не воевали.
Между собою воюют проекты.
Цивилизационный проекты.
Цивилизационный проект — это архитектура мировоззрений о том, как должна жить данная конкретная социальная система — народ, группа народов, человечество.
Он включает в себя, как физику (как строить дороги) так и метафизику — каких богов о чем просить.
В Украине конкурирует четыре таких проекта:
— еврооптимистический,
— националистический,
— российский,
— советский.
Это — четыре абсолютно разные метафизики и картины мира, четыре разных этических системы, четыре долга, четыре счастья и четыре разных совести.
Все они терпеть друг друга не могут.
Например, ничего более антисоветского, чем современный российский проект в мире никогда не существовало.
А еврооптимисты и националисты, якобы "объединённые" патриотизмом, удушить друг друга готовы за "права ЛГБТ".
Самым сильным проектом в Украине является российский.
Это видно не только по реакции на "кровавый чемпионат", российский шансон в маршрутках и бесконечные российские сериалы в парикмахерских.
По моим прикидкам, минимум 65 % населения мировоззренчески живут с российского проекта — используя его картину мира, словарь, логику, этику и систему оценок.
Что самое обидное, для "патриотов" — примерно половина приверженцев российского проекта говорит на украинском языке.
На самом деле, реальность ещё веселее — среди русскоязычных украинцев, сторонников российского проекта, как бы не меньше, чем среди украиноязычных — потому, что даже откровенные ватники, сильно обиделись на Путина в отношении его реальной "заботы" о русскоязычном населении Украины.
Даже в откровенно ватной среде Украины, у тех, кто поумнее, идут свои процессы, имеющие +/- проектные характеристики, и вопрос "приверженности России" мягко говоря, там сильно проблематизирован.
Эта самая путинская "забота" о русскоязычных, тоже — замечательная иллюстрация о том, что Кремль, как и все проектные структуры на Земле, беспокоят не формальные признаки, а конкретная принадлежность к проекту.
Уж кто-кто, но Кремль — всегда был чемпионом по уничтожению русскоязычных, если они принадлежали конкурирующим проектам.
Чего никак не могут понять "патриоты" из еврооптимистов и националистов?..
Под ними, ситуативно вылезшими на коня в результате революции и войны, дышит огромное море собственных сограждан, которые эту революцию и войну имели ввиду.
А у многих, в их метафизике, данные события и вовсе числятся в качестве "переворота" и "наживой киевских барыг на крови".
И таких людей, ни один, ни два, ни три — процентов 65.
Помедитируйте на эту цифру, прежде чем в очередной раз попытаться перевести Одессу, Херсон, Николаев, Харьков на украинский язык.
И дело даже не языке. Среди русскоязычных приверженцев того или иного варианта евро- и даже националистического проектов, ничуть не меньше, чем среди украиноязычных.
Мне просто интересно — что ещё и сколько чего должно произойти, чтобы в Украине научились работать с реальностью, а не со своими хотелками и собственной пропагандой?
— Товарищи "патриоты"!
Продавать соотечественникам надо не войну, а проект — детально расписывая, почему, на ваш взгляд, ваш проект лучше, чем конкурирующие, да чем именно — в деталях, от пенсий и стоимости проезда в маршрутках, до освоения космоса и международных отношений.
Война, настоящая умелая война — именно в этом, а не в бесконечном перепосте очередной истории про кассира, плакатов про "кровавый чемпионат" и расстрелянное в Соловках украинское возрождение.
И запомните, раз и навсегда, пока вас не протрезвили очередные парламентские выборы, а через ещё один политический такт вы не "…обнаружили Шуфрича спикером парламента" (Кирилл Данильченко), что ни один из проектов здесь не обладает возможностью победить остальные и навязать им свою волю, даже при полной внешней поддержке — что Кремля, что Вашингтона, что Брюсселя, что Пекина.
Именно в этой невозможности навязать — специфика борьбы проектов на этой земле.
Язык НЕ является маркером принадлежности к проекту.
Патриотизм НЕ является маркерном принадлежности к проекту.
Страшный "совковый отрицательный отбор" никого не искалечил — иначе как отпетые каторжники создали замечательную страну Австралию? Мы всегда были такими — перепуганные хуторяне, с картиной мира размером с дырку в печке.
Не верите?
У ну давайте, тест:
1. Думаете, что во всем виноваты олигархи? — Поздравляю, советский проект.
2. Думаете, что если бы был президент-патриот и характером, как Черчилль, то все было бы иначе? — Поздравляю, российский проект.
3. Хотите "чиста Украинский проект"? Это — пять областей, старая Гетьманщина и закономерный конец — Чёрная рада.
4. Хотите еврооптимистичный? Перенос европейской модели государственности сюда — это парад Каталоний и партии "Пяти звёзд". В любом случае, сохранение Украины в ее нынешних границах будет крайне проблематичным.
Однако, истинная шутка заключается в том, по нашим улицам массово бродят люди, которые разговаривают на украинском и агитируют всех разговаривать на украинском — иначе ты — предатель Украины.
Сами они при этом, активно смотрят пресловутый Чемпионат, и мечтают о сильном лидере, который все поменяет к лучшему.
Вся наша проблема в том, что у нас практически нет чистых носителей проектов.
А все больше — шизофрения разных проектов в головах.
Мечты о том, что "время перевоспитает" — точно такая же шизофрения.
Если бы у нас были технологии массового перевоспитания людей в масштабах десятков миллионов, сейчас бы Вашингтон и Москва спрашивали нас — как им жить.
Более того, "успешный опыт реформ" для нашего коллективного бессознательного — это опыт Пётра Первого, Сталина, Путина.
Даже опыт Бендукидзе — Саакашвили здесь не прижился.
Интересный нюанс, правда?
——-
Перестаньте гнать, посмотрите на реальность.
У нас один выход — договариваться друг с другом.
Но пока он невозможен — ибо каждый носитель, упоенный собственной пропагандой, ещё надеется порвать других на тряпки.
Ну, надейтесь.)
Алексей Арестович, военный эксперт