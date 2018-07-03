Владельцем лагеря под Киевом, где отравились дети, оказалась гражданская жена Януковича - СМИ

Детский оздоровительный лагерь "Славутич", в котором накануне отравились 12 детей, принадлежит гражданской жене бывшего президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

"Любовь Полежай является конечным бенефициаром ООО "Детский оздоровительный лагерь санитарного типа "Славутич", а размер уставного капитала фирмы составляет 100 млн гривен", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в частном детском лагере "Славутич" в Киевской области, отравились 12 детей, один из них впал в кому.

"Двенадцати детям вчера стало плохо. У них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированных остается семеро", - сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской облосадминистрации.