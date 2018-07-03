Супермодель Снежана Онопко пожалела, что является украинкой

Украинская супермодель Снежана Онопко заявила, что в Украине ее ненавидят, и посетовала, что не может изменить национальность.

Об этом она написала в своем Instagram.

Онопко возмутилась, что "ни один украинский журнал" на нее не подписан в Instagram. Она удивилась этому бойкоту "единственной украинской модели, которая имеет кучу обложек Vogue".

"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей, с другим мнением, с другими взглядами, и людей, которые не боятся высказывать свое мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливые , и абсолютно не понятные для меня! (...) Если бы я могла, я бы изменила свою национальность, очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране, в которой меня ненавидят", - написала она.

Как и следовало ожидать, под постом Онопко разгорелась ожесточенная дискуссия.

"Ой, ну тогда хоть русский стоит выучить получше, а то стыдно писать как пятиклассница. Кстати, пойду почитаю, а что там за отдельное мнение такое? Войны нет, а Россия - братская страна?" - пишет titova_alinka.

"У Вас очень странно проведена параллель. И потом, что должно измениться? Все глянув страны на Вас подпишутся и вы полюбите Украину? Вряд ли . Дам все страны, что вы перечислили дают гражданство или ВНЖ . Но от такого поста больше подписчиков у Вас явно не станет", - написала dombrovskaiaksiu.

Некоторые пользователи поддержали модель.

"Соглашусь. Особенно важным будет слово тех, кого признал цивилизованный мир. На Вас очень отреагировали. У нас же тут культ Запада. Но внутри - азиатские порядки", - пишет maksim.verkhovykh.

В мае сообщалось, что Снежана Онопко собирается родить мужу дочь и сменить фамилию. Ее возлюбленный - 30-летний донецкий бизнесмен Николай Щур - интервью не дает и светской тусовки избегает. Онопко лишь говорит: муж занимается недвижимостью. Но ни о его, ни о своих доходах не рассказывает.