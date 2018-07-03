Отравление детей под Киевом: представители лагеря выдвинули свою версию

Представители лагеря "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе, где отравилось 12 детей, заявили, что ребята не могли отравиться в столовой.

В качестве доказательства они приводят тот факт, что ели дети из школы гимнастики вместе с остальными детьми, а те не отравились, пишет "112 Украина". За питанием детворы наблюдал тренер.

В лагере своя версия случившегося: они во всем винят физическую перегрузку.

При этом родители не верят в эту версию. По их мнению, тренер является профессионалом, и он просто не мог перегрузить детей. К тому же ребята к таким физическим нагрузкам уже привыкли.

Из 12 детей 11-ти уже стало лучше, их отпустили в корпуса. А вот двенадцатая девочка до сих пор находится в больнице "Охматдет" в тяжелом состоянии.

"Состояние ребенка на данный момент крайне тяжелое. Сейчас проходит этап обследования для верификации диагноза и причин возникновения данного состояния у ребенка, который находился в лагере на отдыхе", – рассказал завотделения реанимации детской токсикологии "Охматдет" Александр Урин.

Девочка прошла томограмму. Она находится на штучной вентиляции легких. При этом врачи говорят, что ее жизнь по-прежнему под угрозой.

Ранее сообщалось, что об отравлении детей в лагере было известно еще накануне, 2 июля. Туда даже приезжала "скорая", но на территорию лагеря ее не пустили.

Как сообщили СМИ, "Славутич" принадлежит гражданской жене бывшего президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.

Прокуратура Киевской области уже заявила, что пытается вернуть этот частный лагерь государству. По их данным, общество-арендатор провело его реконструкцию незаконно и оформило право собственности на детский лагерь безосновательно.