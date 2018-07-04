Отравление детей в лагере на Киевщине: стала известна возможная причина

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области в лагере "Славутич" после отравления детей специалисты местного управления Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провели санитарно-эпидемиологическое расследование и выяснили, что детям выдали йогурты, у которых истекал срок годности.

В субботу, 30 июня, согласно меню, 226 детям на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 1 июля, говорится на сайте Госпотребслужбы.

"По состоянию на 2 июля в детском оздоровительном заведении "Славутич" находилось 226 детей. Среди них в сопровождении трех тренеров было 26 детей из Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа — Ред.)", — отметили в ведомстве.

По его данным, 30 июня тренеры забрали у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и отдали детям для потребления через сутки.

"12 детей, которые заболели, являются членами одной группы (воспитанники ДЮСШ)", — подчеркнули в госслужбе.

Ранее сообщалось, что в лагере "Славутич" отравились 12 детей, жизнь девочки находилась под угрозой. СМИ писали, что лагерь принадлежит гражданской жене бывшего беглого президента Виктора Януковича — Любови Полежай.