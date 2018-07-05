Сестра Сенцова рассказала, сколько килограмм он потерял за время голодовки

Двоюродная сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан впервые за четыре года смогла посетить его в колонии "Белый медведь" в якутском Лабытнанги.

Наталья заявила, что Сенцов потерял 15 килограммов веса за время своей голодовки, передает "Громадське".

По ее словам, сейчас он весит 75 килограммов при росте 190 сантиметров.

Каплан добавила, что на данный момент врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное, анализы "не очень хорошие, но ничего критического нет". Наталья также отметила, что Сенцову ставят капельницы.

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Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.