В Черниговской области бетонная плита убила троих подростков: фото

В городе Нежин Черниговской области 6 июля в результате обрушения бетонной плиты в недостроенном здании погибли трое детей.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, погибшие дети были 2004 и 2006 годов рождения.

"6 июля в 16:20 к ГСЧС поступила информация о том, что в пгт. Нежин Черниговской области, по ул. Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 детей 2004 и 2006 годов рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подростки играли в недостроенном старом здании, и в этот момент обрушились перекрытия, бетонная плита упала на детей. Все трое подростков погибли на месте.

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области найдена мертвой 13-летняя Елизавета Корешникова, которая 4 июля ушла из дома к подруге в местный детский лагерь "Великий луг", и связь с ней была утеряна.