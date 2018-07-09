Украина обошла блокировку Венгрией участия в саммите НАТО – посол

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что Украине удалось обойти блокирование Венгрией участия страны во встрече комиссии Украина - НАТО.

"Благодаря взаимодействию с союзниками из НАТО нам удалось переступить через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, — это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО. Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать, и какая помощь альянса может обеим странам поступить", - цитирует посла Радио Свобода.

Пристайко отметил, что Венгрия может также заблокировать заявление этого заседания, но более значимым он считает декларацию саммита, поскольку это документ, "по которому альянс живет от саммита к саммиту".

"Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи", — добавил он.

Главной ожидаемой победой глава представительства Украины при НАТО назвал поддержку альянса в противостоянии с Россией, а также отметил необходимость разблокировки военно-технического сотрудничества с альянсом.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина уже выполнила одно из трех требований его страны для отмены ее вето на проведение заседания комиссии украинское государство-НАТО.