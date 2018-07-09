В Черновцах радикалы потребовали отъезда болевшего за Россию на ЧМ-2018 переселенца: видео

В городе Черновцы участники националистических и праворадикальных движений потребовали от 32-летнего переселенца из Донбасса Евгения Семехина немедленно уехать обратно в город Макеевка, ныне контролируемый боевиками "ДНР"

Соответствующий видеоролик был опубликован в социальной сети Facebook.

"Евгений Семехин, который радуется победам России, попросил собрать ему денег на дорогу из Черновцов, в Макеевку. Активисты передали сопроводительное письмо от волонтеров, где Семехина обязуются доставить в Донецкую область бесплатно", − именно так был подписан ролик.

Также сообщается, что Семехин регулярно публиковал в соцсетях посты в поддержку выступления сборной России на ЧМ-2018 по футболу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что шахтеру-пересенцу под Сумами разорвали рот за русский язык.