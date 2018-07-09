"Подсрачник" и "лося": появилось видео издевательств харьковских "копов" над задержанным

В Сети появилось видео, на котором запечатлено применение физической силы харьковскими полицейскими к неизвестному мужчине.

Видео опубликовал накануне блогер Роман Алексенко (orjeunesse) в Instagram.

"Вот такая себе реформа... знакомьтесь г.Харьков вроде как РО на ЮЖД два красавца #полиция издеваются и применяют пытки , по другому это не назвать, в отношении человека. Как вам?" - подписал ролик Алексенко.

Пользователи Instagram возмущенно комментируют ролик.

"Накол посадить обоих", "Бедняжек наверно в детстве девочки пиз.или , вот мальчики выросли и пошли в полицию пользоваться своим положением и мстить тем кто слабее их или сильнее", "Понабирали всяких !!! І як з такими відчувати себе в безпеці??? І тепер час задуматися чи потрібно було викидати кошти на оцей позор", "Это такие санкции новые в КПК?", "Животные", - пишут комментаторы.

В свою очередь, пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что по факту инцидента назначено служебное расследование.

"В социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля этого года в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Также установлены личности полицейских - это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "копы" отстранены от службы, у них изъяли полицейские удостоверения, жетоны и табельное оружие.

Ранее сообщалось, что На проспекте Героев Сталинграда в Киеве сотрудники полиции ранили из табельного оружия попытавшегося скрыться подозреваемого мужчину.

Мужчину остановили для проверки документов. Когда выяснилось, что он находится в розыске, мужчина попытался сбежать. "Инспекторы оперативно догнали, однако тот вел себя агрессивно, достал из кармана нож, приставил себе к горлу и угрожал порезать себя. Затем гражданин вновь бросился бежать. По дороге мужчина пытался схватить женщину, однако ему это не удалось - она закрылась в магазине рядом", - говорится в сообщении.

Мужчину загнали в тупик. Когда он понял, что бежать некуда - начал бросаться на них с ножом. Полицейский выстрелил в воздух, а затем в ногу правонарушителю.