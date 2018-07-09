Винничанин подорвал полицейского гранатой

В селе Флорино Бершадского района Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал сотрудник полиции.

Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции.

На 102 поступил вызов, что на железнодорожной станции неизвестный угрожает прохожим гранатой. После того как на место прибыл наряд полиции, мужчина бросил в сторону "копов" гранату.

"В результате ранения получил начальник группы Василий Ткач. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу. При осмотре места происшествия взрывотехники изъяли остатки гранаты, рычаг к запалу от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" (ст. 348 УК Украины).

Накануне в Одесской области полицейский получил ранение при задержании мужчины с расстройством психики. Инцидент произошел в селе Кирисово Коминтерновского района. 35-летний мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов, после чего открыл по ним стрельбу, ранив одного из правоохранителей в руку.

Ранее сообщалось, что в селе Столбец Ровенской области нетрезвый местный житель проткнул полицейского вилами. Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча.