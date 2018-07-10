Боевики обстреляли кварталы Золотого-4 - штаб ООС

10 июля боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований обстреляли кварталы занятого украинскими войсками населенного пункта Золотое-4.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Сегодня 10 июля, в очередной раз со стороны неподконтрольного украинским властям населенного пункта Золотое-5, противник коварно обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4", - говорится в сообщении.

В результате обстрела были разрушены придомовые территории нескольких домовладений, убитых и раненых в результате обстрела врага нет.

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Напомним, в конце июня Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 Попаснянского района Луганской области, которое находилось в "серой" зоне линии разграничения.