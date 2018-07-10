Facebook начал наказывать украинцев за атаку на страницу ФИФА

Пользователи Facebook в Украине пожаловались на блокировки аккаунтов, связанные с атакой на страницу Международной федерации футбола (ФИФА) и обвалом ее рейтинга.

Соцсеть сообщает о подозрительной активности на аккаунте, после чего временно блокирует профиль.

Так, по словам Татьяны Луповой, уведомления о блокировки получили несколько ее друзей, поставивших один балл странице ФИФА в Facebook и писавших лозунг "Слава Украине!" в отзывах.

Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры", в связи с выкриком лозунга "Слава Украине!" после игры с россиянами.

В ответ на это украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.

7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.