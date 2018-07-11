Центр Киева в дыму: под гимн Украины владельцы "евроблях" зажгли дымовые шашки

Под зданием Рады владельцы машин с иностранной регистрацией – так называемые авто на "евробляхах" – зажгли дымовые шашки. Теперь вся площадь Конституции окутана густой дымовой завесой.

Причем зажгли шашки под исполнение гимна Украины, пишет Факти. ICTV.

Информации о пострадавших пока нет, ситуация в целом спокойная.

Из соображений безопасности перекрыто движение по центральной части ул. Грушевского, машины перенаправляют по другим маршрутам. Правоохранители допускают, что могут открыть улицу после обеда.

Напомним, с сегодняшнего дня владельцы "евроблях" объявили бессрочные протесты. Они намерены блокировать центр Киева, пока государство не пойдет им навстречу и не снизит таможенные платежи. Еще одно требование – отменить постановление, которое предоставляет правоохранителям всю информацию про эти авто из баз таможенников.

Ранее сообщалось, что у водителей автомобилей с литовской регистрацией при пересечении украинской границы таможенники начали требовать разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.

В Украине для владельцев автомобилей на еврономерах могут ввести штрафы до 170 тысяч гривень. В Раде утверждают, что это вынужденный ход, а водители еврономеров парируют, что в долгу не останутся и начнут организовывать протесты.