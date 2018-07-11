В Кабмине анонсировали подорожание газа для украинцев на 18% уже в этом году. Дальше – больше

В Минэкономразвития (МЭРТ) Украины прогнозируют рост цен на газ для населения в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) на 18%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект постановления правительства о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы.

"В 2019 году цена на газ для населения может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году - на 14%, а в 2021 году - останутся неизменными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цена электроэнергии для населения, по прогнозам МЭРТ, в 2018 году не изменится. Однако с 2019 по 2021 годы стоимость электричества будет повышаться на 25% в год.

Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил о нецелесообразности повышения цены на газ для населения, поскольку в Украине уже установился "разумный баланс" системы госсубсидий.

"Я, как человек, который, в том числе, занимается вопросами социальной политики, считаю, что очередное повышение цены на газ очень негативно повлияет на социальное положение украинцев. Безусловно, в том числе, это приведет к росту расходов государственного бюджета Украины, ведь тогда на систему субсидий надо закладывать значительно больше", - заявил Розенко.