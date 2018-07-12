В Украине сняли историческую драму "Круты 1918": опубликован трейлер

Опубликован новый трейлер исторической драмы "Круты 1918" Алексея Шапарева. Фильм расскажет о легендарном сражении на железнодорожной станции Круты, которая состоялась сто лет назад.

Трейлер ленты опубликован в YouTube, а на большом экране она ожидается 6 декабря.

В центре сюжета фильма – два брата Андрей и Алексей Савицкий. Они влюбляются в прекрасную Софию. С приходом большевиков в Киев город наполняется "красными" агентами. Правительство УНР отправляет на борьбу с врагами все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыреста юношей, в число которых попали Андрей и Алексей, становятся против четырехтысячного хорошо вооруженного войска.

"Замечательная музыка, звучащая во втором трейлере, стала результатом коллаборации украинской киностудии Good Morning Film и итальянского саундпродакшена Logical Box. Музыка – один из самых мощных инструментов, которые могут передать человеческие эмоции. Фильм "Круты 1918" - это прежде всего история о людях, об их желании жить и любить. Об их мужестве и несокрушимости духа. И, главное, о свободе. Как тогда, 100 лет назад, так и сегодня", - рассказывает продюсер фильма Андрей Корниенко.

Саундтрек к фильму исполнит известная украинская певица Кристина Соловей.

Напомним, студия Universal Pictures опубликовала финальный трейлер остросюжетного фильма-катастрофы "Небоскреб", главную роль в котором исполнил известный актер Дуэйн "Скала" Джонсон.