Украина собралась выпускать ракеты для "Бука"

В Украине собрались наладить производство ракет для зенитного ракетного комплекса "Бук".

Как сообщает "Милитаристский портал", за рубежом уже закуплено оборудование для налаживания замкнутого цикла производства ракет нужного калибра.

В дальнейшем Украина намерена использовать данное оборудование для создания собственного ЗРК средней дальности.

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Пока же украинские предприятия занимаются ремонтом старой "буковской" ракеты 9М38М1. При этом научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" разработало для таких ракет новое смесевое твердое ракетное топливо. У него улучшены характеристики. И испытания уже идут.

Ранее руководитель государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил что Украина будет "давить" Россию качеством оружия. По его словам, украинские конструкторы сконцентрировались на создании таких видов вооружений, которые могут нанести противнику максимальный урон за короткий срок, отметив, что в настоящее время Украина проводит испытания крылатой ракеты.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали испытывать в полевых условиях новейший роботизированный наблюдательно-огневой комплекс "Охотник". Во время испытаний проверяют возможности РНОК преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи.

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