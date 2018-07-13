"Осудили нацизм, как проявление фашизма". На Интере обжалуют штраф за концерт ко Дню Победы

Руководство Интера не согласно с аргументами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который обязал телеканал заплатить штраф в сумме 4 млн 46 тыс грн за трансляцию программы "Победа. Одна на всех" 9 мая 2018 года.

Как сообщают представители Интера, адвокаты вещателя будут решать данный вопрос в судебном порядке.

Отмечается, что 22-23 мая на телеканале была проведена внеплановая проверка, которая не выявила никаких нарушений законодательства в сетке вещания.

"В акте проверки комиссия Нацсовета привела несколько цитат из программы. Все они связаны исключительно с осуждением нацизма как проявления фашизма... Телеканал "Интер" будет защищать интересы своих телезрителей и обжалует решение Нацсовета в судебном порядке", — обещает телеканал.

По словам представителей Интера, концерт ставил цель осудить нацизм и фашизм, и показать роль Украины в этом важном историческом этапе победы над преступной политикой идеологов смерти.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал телеканал Интер на 4,046 млн гривен (около $ 155 тыс.) за трансляцию концерта "Победа. Одна на всех" к 9 Мая.