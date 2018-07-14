"Слава - Украине, г*вно - вам": Вятрович жестко затроллил россиян из-за слов Домагоя Виды

Директор "самой бандеровской установы в Украине" по версии росСМИ, Института национальной памяти Владимир Вятрович тонко поиздевался над злобной реакцией россиян на приветствие "Слава Украине!".

В частности, Вятрович разместил на своей странице в Facebook емкую иллюстрацию, на которой изображен карикатурный разъяренный россиянин, задающий вопрос "Почему вся слава Украине, а все г*вно — нам". Под иллюстрацией Вятрович написал ироничный комментарий на темы главной проблемы всей жизни российского народа.

"Вопрос российского Гамлета", - ядовито отметил директор Института национальной памяти.

Некоторые подписчики согласились с главной идеей саркастичного поста и оставили под ним комментарии подобного содержания. "Потому что подобно к подобному", "Свой к своему за своим", — пишут украинцы.

Читайте также Вида пояснил мотив записи видео с фразой "Слава Украине!"

Напомним, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 на Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной. Президент ФФУ Андрей Павелко предложил компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, однако тот отказался от такой помощи.

Позднее сам Вида в прямом телеэфире извинился за видео с выкриком "Слава Украине!", которое он записал вместе с членом тренерского штаба Огненом Вукоевичем.