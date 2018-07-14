Главу Перечинской РГА, который по пьянке сбил женщину, будут судить 16 июля

Заседание Ужгородского городского районного суда по факту дороэно-транспортного происшествия с участием главы Перечинской районной государственной администрации Виктора Олефира перенесли на 16 июля.

Заседание перенесли по просьбе адвоката подозреваемого, который пожаловался, что не успел ни вникнуть в дело, ни пообщаться с подозреваемым, сообщает телеканал "112 Украина".

Пресс-служба полиции Закарпатской области также сообщает, что начальник полиции области Роман Стефанишин лично опроверг информацию о том, что за час до смертельного ДТП полиция останавливала председателя Перечинской РГА Виктора Олифера и фиксировала факт его опьянения.

До этого председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что полиция останавливала Олефира за час до ДТП, но отпустила по причине "высокой должности". По словам Москаля, чиновник врезался в легковой автомобиль.

Олефиру объявлено подозрение в "нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшем смерть потерпевшего", на данный момент он уже написал заявление об увольнении с должности.

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Напомним, ранее в городе Перечин Закарпатской области нетрезвый глава местной РГА сбил двух женщин, одна из них скончалась, другая получила травмы.