На Волыни контрабандисты пытались "пролезть" в Польшу, прикинувшись лосями

На Волыни неподалеку от украинско-польской границы в лесу были обнаружены приборы-имитаторы следов лосей, с помощью которых контрабандисты планируют незаконного проникать в соседнюю страну.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном портале Госпогранслужбы. Согласно обнародованным ведомством данным, приборы-имитаторы были спрятаны в траве на участке границы "Новогрузское".

Пограничники изъяли приборы в установленном законом Украины порядке. Кроме того, начата активная фаза мероприятия по установлению группы контрабандистов, которым и принадлежали имитаторы следов животного.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни у контрабандистов изъяли самолет типа "кукурузник", а на Закарпатье накрыли банду, переправлявшую в Европу оружие и наркотики.