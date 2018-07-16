В центре Одессы радикалы "декоммунизировали" прохожих

Активист организации "Уличный фронт" Демьян Ганул сообщил, что в Одессе отобрал у прохожих одежду, на которой был изображен символ СССР - серп и молот.

"В центре Одессы я с друзьями встретил двух "персонажей" с запрещенной символикой. Небольшая воспитательная беседа проведена, футболка с символикой коммунистического режима отобрана", - написал Ганул в Facebook.

Он предупредил, что перед тем как "одевать что-то подобное", нужно "думать о близких". "Возможно, ты им еще нужен", - посоветовал он.

В июне киевлянин Иван Пишта рассказал о встрече с человеком в футболке с изображением генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в столичной подземке.

"Еду себе в метро на суд к друзьям и бац ... В вагон заходит какое-то существо в футболке со Сталиным. У мужика хреново началось утро)) Это же надо было зайти в мой вагон)) Гыгы) Хорошего настроения друзья)) Сейчас будет акт сожжения русских реликвий", - написал Пишта.

Напомним, согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.

Законом также запрещена публичная демонстрация портретов советских вождей.