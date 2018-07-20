Синоптики предупредили о дожде с грозой в Киеве на выходных

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу и воскресенье, 21-22 июля, в Киеве днем температура воздуха достигнет +28 градусов.

На выходных в столице будет слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура составит +26… +28, ожидаются осадки, а ночью будет 17... 19 со знаком плюс.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.