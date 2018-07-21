"Серая" схема перегона авто: стали известны подробности ДТП на Николаевщине

Авария в Николаевской области, в результате которой погибли пятеро граждан Беларуси, возможно была связана с "серой" схемой, при которой во время пересечения украинской границы нерезидентами Украины на них оформляется временный ввоз автомобилей из Европы.

Как пишет белорусский портал tut.by, за это, могут платить от 20 до 40 долларов за машину.

При этом подруга пострадавшей в ДТП пассажирки рассказала, что для ее знакомых это была поездка на три дня — бесплатная. О "выгодном предложении", поступившем дочерям, говорит и мама пострадавших в аварии сестер из Гомеля.

По словам девушки, ее 19-летняя подруга Наталья (имя по этическим соображениям изменено, — ред.) вместе с мужем поехала в Одессу на три дня. Их четырехмесячный малыш остался с бабушкой, а ее муж погиб. Девушка рассказала, что эта поездка была бесплатной.

"По-моему, она говорила: "Отдохнешь, и тебе 40 долларов дадут". Но я отказалась. Сейчас всплыло: там что-то связанное с перегоном машин. Но мне Наташа ничего про машины не говорила", — рассказала знакомая пострадавшей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель микроавтобуса, который попал в смертельное ДТП с 10 жертвами на трассе Киев-Чоп на Житомирщине, осуществлял нелегальную перевозку пассажиров и у него отсутствовали права на управление этим транспортным средством.