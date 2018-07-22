В Кривом Роге под наблюдением ОБСЕ прошел 100-метровый Марш равенства

В Кривом Роге впервые прошел Марш равенства, в котором приняли участие несколько десятков человек.

Об этом сообщает 0564.

Отмечается, что мужчины и женщины с плакатами с надписями "Веселка в очах небес", "Равенство", "Радугу в каждое сердце" и символикой ЛГБТ-сообщества прошли около ста метров по улице Эдуарда Фукса.

"Мы хотим показать людям проблемы, которые есть у нас и хотим призвать других к диалогу. Мы не хотим провокаций, мы хотим диалога и готовы помогать другим также решать проблемы", - сказал председатель "Кривбасспрайда" Борис Злотченко.

За шествием наблюдали представители миссии ОБСЕ.

В начале июля на Бориса Злотченко в Кривом Роге напали около 10 неизвестных, его госпитализировали.

Нападение произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета, когда Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля.

17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек. Попытки воспрепятствовать проведению акции предприняли участники националистической организации С14 и религиозные активисты.