Перебоев с водой в Украине не будет: решена проблема с экспортом дешевого хлора

Украинское предприятие "Днепроазот", которое производит и поставляет жидкий хлор и соляную кислоту для очистки воды, возобновило работу хлорной группы цехов. Чтобы избежать дефицита питьевой воды для потребителей и производителей напитков в регионах, жидкий хлор будут покупать в Румынии и Венгрии.

"На сегодня все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Жидкого хлора достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения", - сообщает Ассоциация Укрводоканалэкология в Facebook.

Согласно сообщению, у предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам.

Специалисты водоканалов проведут проверку проб воды и будут дополнительно контролировать ее качество.

Напомним, "Днепразот" – единственное предприятие Украины, производящее жидкий хлор. Уже три недели, как производство вещества остановлено. Всему виной – слишком высокая цена на газ. В связи с этим были риски, что страна может остаться без питьевой воды.

Позже сообщалось, что хлор будут импортировать, но это может повлиять на стоимость воды в городах Украины.