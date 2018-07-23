"Русский учи, националист". Во Львове в поезде из-за проводницы полыхнул языковой скандал

Во Львове в поезде, следующем из Николаева в Ивано-Франковск, вспыхнул скандал на языковой почве − проводница отказалась беседовать с пассажиром на украинском и открыто нахамила ему.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 21 июля, сообщает на своей странице в Facebook пассажир Ярослав Попович. Фотоснимок проводницы Нины Вакулик он обнародовал под своим постом.

"Обращается ко мне на русском: "Ваш билетик и документы". Прошу ее обслуживать меня на украинском. Она реагирует агрессивно: "Кто такое сказал, что я должна обслуживать на украинском? Украинского языка я не знаю, учить не буду, буду обслуживать на русском. Не знаешь русского - иди и учи, националист", − процитировал их беседу Попович.

По его словам, решив "не спускать" женщине такое поведение, он немедленно разыскал начальника поезда и тот тоже счел поведение проводницы недопустимым.

"Если она не знает украинского, то работать проводником больше не будет, переведем ее в депо. Кроме того, обязательно проведем работу со всеми нашими проводниками", − заявил в ответ начальник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что скандалы на языковой почве происходили в аэропорту Борисполь и в венгерском ресторане Киева.