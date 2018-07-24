Розпочався чат із лідером гурту "ТІК" Віктором Бронюком

На сайті "Главред" розпочався чат із лідером гурту "ТІК", співаком, громадським діячем Віктором Бронюком. Під час чату Віктор розкаже про нову ліричну композицію "Злива", на яку вже зовсім скоро артист представить кліп, про свою суспільну діяльність, зокрема, про онлайн-проект ОСББ, спілкування з молоддю, волонтерство та діяльність Благодійного фонду "Подільська громада", головою правління якого він є.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням.