В Украине изменятся правила оформления больничных

С 1 октября 2018 года в Украине начнет действовать новая форма заявления-расчета страховки для оплаты больничного.

Об этом сообщается на сайте Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

"Оформленное заявление-расчет может быть передано работодателем и принято Фондом в электронном виде с применением электронной цифровой подписи", - говорится в сообщении.

Подавать документ в ФССУ будет работодатель. Для того, чтобы открыть больничный, врачу необходимо будет внести данные в специальную программу. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики намерено переписать правила начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

По словам вице-премьера Павла Розенко, с 1 мая заработала новая программа отбора субсидиантов, но к ней за последние пару месяцев "возникло немало вопросов".

"Это только начало процесса, но по нему уже видно, что наши опасения по новой программе оправдываются. К сожалению, есть очень много несогласованностей в новой программе субсидий. Поэтому я вчера на заседании парламентского комитета дал поручение Министерству социальной политики буквально в двухнедельный срок проанализировать жалобы и обращения, в первую очередь - управлений соцзащиты, чтобы тех проблем, которые они сейчас испытывают, не было, и внести изменения в программу назначения субсидий", - заявил Розенко.