Возле Одесской ЖД обнаружено пять тысяч снарядов времен ВМВ

Около двух станций Одесской железной дороги 23 июля обнаружили крайне опасный сюрприз - более пяти тысяч неразорвавшихся артиллерийских снарядов, лежавших там со времен Второй мировой войны.

Еще 17 июля пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Одесской области обнаружили почти пять тысяч боеприпасов рядом со станцией Сербка. Снаряды были найдены в 30 метрах от железнодорожных путей, их изъяли и уничтожили, сообщает Железнодорожный информационный портал.

В тот же день на станции Выгода при укладке тротуарной плитки на низкой пассажирской платформе тоже обнаружили артснаряды времен Второй мировой войны, лежавшие в четырех метрах от платформы. Опасную находку изъяли и ликвидировали.

Ранее в лондонском аэропорту нашли бомбу времен ВМВ.