УПЦ МП и Киевский патриархат анонсировали участие по 100 тыс. мирян в крестных ходах

В мероприятиях УПЦ Московского и Киевского патриархата, посвященных 1030-летию Крещения Руси, заявлено участие по 100 тысяч человек, заявил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Он подчеркнул, что в пятницу запланирован крестный ход мирян УПЦ МП, а в субботу аналогичное мероприятие проводит УПЦ КП, при этом правопорядок будут обеспечивать около 5 тыс. правоохранителей, передает "Интерфакс-Украина".

"В заявках указано участие до 100 тыс. человек. На пятницу — заявка от Московского патриархата на участие в шествии до 100 тыс. человек. На субботу — Киевский патриархат, тоже до 100 тыс.", — рассказал Крищенко.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, как отметят праздник крещения Киевской Руси в Киеве и в Украине.