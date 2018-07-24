В зоне ООС террористы наскочили на собственные мины - Минобороны

Вчера, 23 июля в зоне операции Объединенных сил в Донбассе при попытке проникновения за линию соприкосновения на собственные мины наскочили диверсионно-разедывательная группа и саперы террористов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Гуцуляк сообщил, что по данным Главного управления разведки (ГУР МО Украины) российско-террористические оккупационные войска "продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин", передает УНИАН.

Вместе с тем, отметил спикер, тактика хаотичного минирования при царящем в бандформированиях террористов беспорядке приводит к тому, что боевики постоянно подрываются на собственных минах.

"В частности, 23 июля при попытке выхода за линию столкновения на собственном минном поле подорвались диверсионно-разведывательная группа противника и так называемые "военнослужащие" инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход", - сказал Гуцуляк.

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