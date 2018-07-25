Частная клиника выделяет гранты на 3 млн гривен на сердечно-сосудистые операции

Украина лидирует в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Европе и занимает второе место в мировом рейтинге. Согласно данным официальной статистики за последние 2 года 7 из 10 украинцев умирают по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данная проблема является одним из главных вызовов современной украинской медицины.

Сердечно-сосудистые операции являются одними из самых рискованных операций, для их эффективности и безопасности для пациента важны высокотехнологичное оборудование и специалисты самого высокого уровня. Стоимость подобных операций в странах, где общая ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями намного лучше чем в Украине, достаточно высока.

Сейчас технологии мирового уровня становятся доступны и в Украине. И чтобы сделать их доступнее для украинцев с 24 июля 2018 года Медицинский дом Odrex запустил грантовую программу для жителей Украины на проведение высокотехнологичных операций на сердце с целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

3 миллиона гривен будет распределено среди пациентов с показаниями к операциям аорто-коронарного шунтирования и протезирования клапанов сердца. Операции пройдут в Клинике Сердца Odrex, консультации и оперативные вмешательства будут проводить высококвалифицированные кардиохирурги.

Клиника Сердца оборудована согласно всем международным стандартам и передовым технологиям. Сегодня здесь проводятся современные высокотехнологичные операции. В частности, именно здесь прошла первая в южном регионе Украины операция TAVI.

"В покрытие гранта входят первичная консультация специалиста, частичное покрытие лечебных вмешательств и диагностических процедур, а также операции, полное покрытие пребывания в стационаре после операции.", — комментирует грантовую программу главный врач Клиники Сердца Odrex Денис Михайлович Себов.

Подать заявку на участие смогут жители Украины независимо от возраста и города проживания. Принять участие можно зарегистрировавшись через форму на сайте http://grant.odrex.ua или по телефону координатора грантовой программы +380 50 390-36-80.

После регистрации, участник проходит консультацию у специалиста, после которой индивидуально назначается сумма гранта и предполагаемая дата операции.

Программа будет действовать с 24 июля по 24 октября 2018 года.