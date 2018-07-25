Киев встал в пробках из-за ливней и града. Карта заторов. Эпичные видео

Из-за сильных дождей – буквально ливней с грозами и градом – Киев практически затопило. Движение на улицах парализовано.

Сильней всего пострадал район возле станции метро Шулявская.

Сообщают киевляне и о граде, причем выпал он в разных частях города.

Эксперты призвали киевлян и гостей столицы осторожнее передвигаться под деревьями и рекламными щитами, так как был уже было несколько случаев, когда рухнувшие деревья повреждали автомобили.

Из-за затопленных ливнем дорог в Киеве постепенно растет уровень пробок, к 17:00 достигнув 8 баллов.

Ранее мощный ливень превратил район метро "Левобережная" в Венецию. Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой.