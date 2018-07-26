В планах на ремонт оказались дороги ОРДЛО: в Укравтодоре объяснили причину

Дороги на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей включены в общий план ремонта дорог по стране, поскольку этот требует особы правовой статус данных регионов страны.

"Как показывает практика прошлых лет, заложенные в начале года средства во второй половине года перераспределяются на выполнение работ исключительно в пределах подконтрольных территорий", - сообщили в пресс-службе Укравтодора.

В ведомстве отметили, что по закону должны включить в перечень требующих ремонта дорог все области страны, однако на неподконтрольных, разумеется, ремонт произвести не представляется возможным.

"Будучи ответственными за публичные средства, использование средств на работы по ремонту и содержанию дорог осуществляется исключительно на финансирование работ на подконтрольной территории", - добавили в пресс-службе.

В сообщении сказано, что ремонт в Луганской области Укравтодор по состоянию на 25 июля 2018 года выделил из госбюджета 128,1 млн грн на финансирование восьми объектов, а из местного бюджета 81,5 млн грн - на пять объектов. Все объекты находятся на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее советник главы Укравтодора Александр Кава озвучил сумму, необходимую для ремонта всех дорог между населенными пунктами в Украине.