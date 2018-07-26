Крестный ход-2018 в Киеве: все, что надо знать

В 2018 православные украинцы отмечают юбилейную 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси. Точная дата этого события неизвестна, поэтому праздник отмечают 28 июля – в день смерти Владимира Великого.

К этому события приурочен крестный ход-2018 в Киеве.

Когда крестный ход-2018

27 июля в 13:00 состоится молебен с участием предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на Владимирской горке. В 13:30 верующие крестным ходом двинутся к Киево-Печерской лавре, где состоится всенощная перед Успенским собором.

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А в субботу аналогичное мероприятие проводит УПЦ КП. Так, 28 июля в 11:30 пройдет крестный ход и состоится молитва за Украину и единую Поместную украинскую православную церковь по маршруту: Владимирский собор – бульвар Шевченко – улица Владимирская – Софийская площадь – Михайловская площадь – парк Владимирская горка.

27 июля – крестный ход в Киеве: где и как перекроют дороги

Уже сегодня, 24 июля, закроют на час – с 12:00 до 13:00 – движение вокруг Михайловского монастыря – от Андреевской церкви через Михайловскую площадь к Костельной улице для въезда и выезда.

Подробнее читайте в нашем материале Крестный ход-2018 в Киеве: где и как пройдет.

27 июля – крестный ход: участники

В мероприятиях УПЦ Московского и Киевского патриархата, посвященных 1030-летию Крещения Руси, заявлено участие по 100 тысяч человек, заявил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Также в крестном ходе-2018 поучаствуют представители националистической и праворадикальной организации С14. Что они собираются делать во время шествия – читайте в нашем материале В С14 рассказали, как прореагируют на участников шествий УПЦ МП.

Крестный ход: значение и правила

О том, как как православные Украины отметят 1030-летие Крещения Руси, рассказал митрополит Антоний Паканич:

Что касается правил, то – так как крестный ход проводится во славу не человеческую, но Божию – во время него не благословляются и не поощряются:

политическая агитация и реклама,

запрещаются национальная рознь, исключительность и нетерпимость.

Крестный ход всегда движется пешком.