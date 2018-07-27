Грозы, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 27 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидаются грозы, град, дожди и сильный ветер.

"Днем 27 июля в Украине грозы, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В то же время в Украине в пятницу по всей территории страны ожидаются осадки.

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На востоке и юге Украины воздух прогреется до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях грозы. Температура до +29°.

В центре пройдут дожди, температура до +31°.

В Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +29°.

Ранее синоптик рассказала, где во время ливня подстерегают "опасные тапки и трусы".