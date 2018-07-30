Лидер "ТіК" рассказал, как стоит относиться к идее "отрезать" Донбасс

30 июля 2018, 04:23

Как считает музыкант, почву для начала донбасского конфликта много лет подряд унавоживала российская телепропаганда.

Виктор Бронюк

Известный украинский музыкант, фронтмен популярного коллектива "ТіК" Виктор Бронюк во время чата для "Главреда" прокомментировал свое отношения к идее "отпустить/отрезать Донбасс", высказываемой представителями украинского политикума и культуры.

""Отрезать" - это не проблема. Но это что-то изменит? Сегодня мы "отрежем" Донбасс, завтра - еще какую-то территорию. Друзья, давайте не будем "резать", а будем сплачиваться. Потому что мы уже увидели, что все может развалиться и именно, если этому не придавать значения и ничего не делать. Мы долго можем дискутировать по поводу того, почему в Украине именно это и именно так все сложилось", − считает Бронюк.

По мнению музыканта, именно манкирование властью конкретными проблемами регионов Украины,  умноженное на российскую телепропаганду, привело к нынешней негативной ситуации. "Проблематика, которая была в Крыму, не решалась. Потому что каждая власть, которая приходила, имела целью оторвать себе кусочек южного берега Крыма, построить там дачу, и все. А дальше, то, что там какие-то проблемы с какой-то землей и статусами, это никого не интересовало. То же происходило и в Донбассе. Мы работали во многих городах и местечках, мне приходилось общаться со многими людьми на этих территориях. Им внушали, что они особенные. Российская пропагандистская машина там сидела и постоянно работала, доводя тамошнем населению, что они - не русские и не украинцы, они - сами по себе. Такой маленький пример. Для того, чтобы взять кредит и купить компьютер в Донбассе (ради интернета и доступа к различной информации, - "Главред"), Нужно было собрать кучу документов и справок, а для того, чтобы приобрести телевизор, который транслировал "НТВ" и "Россия 24", достаточно было просто иметь паспорт для оформления кредита", − сказал музыкант.

Свои умозаключения Бронюк подтвердил историей из собственного опыта гастролей с группой "ТіК". "Как-то в 2011 или 2012 году мы попали куда-то очень близко к российской границе − заехали куда-то не туда по навигатору. И я фотографировал там дома, которые строились там, наверное, еще во времена Потемкина. Те дома уже давно вросли по окна в землю, сорняки был выше домов, но на каждом доме была спутниковая тарелка, а, соответственно, и российское телевидение, "Россия 24" и "НТВ". То есть Россия методично на тех территориях делала свое дело", − сказал он.

Как считает Бронюк, вся ситуация с Крымом и Донбассом была предопределена извечными российскими имперскими стремлениями. "Когда-то, когда только начались все эти события, мы с Кравчуком были на какой-то съемке. Был разговор за кулисами. Леонид Макарович рассказывал, что, когда развалился Союз, на какой неформальной встречи с Ельциным то сказал: "Леня, все равно вы никуда от нас не денетесь". То есть все эти годы Россия жила имперскими мыслями о том, что все нужно вернуть обратно. Она без этого не может. А наша проблема в том, что все эти годы независимости мы ничего не делали для того, чтобы самоидентифицироваться как нация, чтобы дать понять цивилизованному миру, что действительно есть такое государство как Украина, где есть народ, который хочет жить на своей земле, не хочет подчиняться каким-то союзам или чем-то другом", − подытожил музыкант.

Напомним, ранее Виктор Бронюк оценил шансы Зеленского и Вакарчука на президентство, а также объяснил, как Украине избавиться от совка.

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Донбасс Россия Украина пропаганда Виктор Бронюк Леонид Кравчук
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