Во Львове за вандализм на Кладбище орлят поляк заплатит 85 гривен

Во Львове суд обязал жителя Польши оплатить 85 грн штрафа за повреждение щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений в пределах Лычаковского кладбища.

По информации горсовета Львова, на состоявшемся 29 июля судебном заседании гражданина Польши признали виновным в мелком хулиганстве.

На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Польши во Львове. Обвиняемого также обязали уплатить 40 гривен судебного сбора.

Напомним, во Львове на территории польских военных захоронений под названием "Мемориал орлят" группа парней попыталась повредить деревянные щиты вокруг скульптур львов.