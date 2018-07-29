На Волыни священники УПЦ МП не захотели слушать стихи Шевченко: видео

Во Владимир-Волынском в ходе празднования Дня города местный житель Дмитрий Себий прочитал отрывок из произведения Тараса Шевченко "І мертвим, і живим, і ненародженим…".

Как сообщает издание Буг, во время декламации поэзии священники и прихожане Московского патриархата покинули праздничные мероприятия.

Верующие в начале выступления активиста слушали его внимательно, а затем начали петь церковные песни и направились обратно в храм, демонстративно показав свой протест. Некоторые прихожане даже плевали в сторону чтеца и называли его "нечистой силой".

Однако другая часть присутствующих поддержала активиста аплодисментами и выкриками "Слава Украине".

Напомним, в Киеве некоторые из участников Крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси, развернули во время шествия флаг России, а также портрет главы РПЦ патриарха Кирилла.