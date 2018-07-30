Киев с 1 августа может остаться без света: власти начали подготовку к остановке ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Кивская горадминистрация (КГГА) распорядилась предпринять меры в связи с возможным отключением столичных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) №5 и №6 уже со среды, 1 августа, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в приказе №765 от 26 июля, изданном Департаментом здравоохранения КГГА.

Руководителям коммунальных предприятий поручено до понедельника, 30 июля:

• привести в готовность имеющиеся автономные источники питания;

• разработать (обновить) План реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения;

• определить порядок и обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключения сетей электроснабжения с районными управлениями ГУ ГСЧС Киева;

• провести учения с ответственным персоналом за автономные источники питания по их подключению к сетям электроснабжения;

• определить ответственных лиц за подключение автономных источников питания к электросетям учреждений здравоохранения;

• создать штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на случай отключения электроснабжения;

• подать в Департамент здравоохранения КГГА информацию о выполнении этих мероприятий и наличии горюче-смазочных материалов для обеспечения работы автономных источников питания.

ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 могут остановиться, поскольку выходят из под юрисдикции ПАО "Киевэнерго", а у новосозданного КП "Киевтеплоэнерго" не заключены договора на поставку газа с НАК "Нафтогаз".

Ранее сообщалось, что Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил прием мусора. Решение связано с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией "Киевэнерго".

Запасов твердых бытовых отходов достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля. "С 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности", - сообщили в "Киевэнерго".