"Литургия сатанинская". В Сети поглумились над Захарченко, щеголявшим с ножом на богослужении

Во временно оккупированном Донецке главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко пришел на мероприятия по поводу 1030-летия со дня крещения Киевской Руси, щеголяя длинным ножом в ножнах.

Соответствующий снимок был опубликован в сервисе микроблогов Twitter на странице "Фосфорная Горловка".

"В Донецке тоже праздновали 1030-летие крещения Киевской Руси, но тут пришел куриный маршал и все испортил. Только вдумайтесь - этот дебил приперся на торжественную литургию с ножом. На литургию. С ножом. Вот же отродье сатанинское", – возмущенно подписал фото автор поста.

"Так и литургия-то – сатанинская", − глумливо прокомментировал пользователь под ником "Кровавый Пастор".

"Он хорошо знает, что любое мероприятие с таким контингентом может плавно перейти в поножовщину", – насмешливо написал пользователь под ником "Фобиофоб".

"Да он пришел на цирк посмотреть, да семечки пощелкать", − посмеялась пользовательница под ником "Египетская мать".

"Все правильно, может курицу кто то попросит разделать, а ножа под рукой и нет", – пошутил пользователь под ником Andrey, намекая на прошлое Захарченко в качестве торговца курятиной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Захарченко развеселил Сеть заявлением о невступлении "Л/ДНР" в НАТО.