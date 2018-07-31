Рекордсмен: в Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов

Киевлянин поставил своеобразный рекорд, принеся на обмен в кассу метрополитена 2300 жетонов старого образца.

Пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook рассказала об этом случае, отметив, что сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты.

"По одному меняют в кассах, больше - в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Незалежности" и "Политехнический институт". Обратите внимание, что сервисные центры работают до 19.00. В августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально. Загляните в карманы, ящички, сумочки и кошельки, чтобы воспользоваться возможностью. А пока вы это делаете, добавлю, что один запасливый мужчина принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 года. Еще двое пассажиров - по 500 и один - 240 жетонов старого образца", - сообщила она.

При нынешней цене в 8 грн/штука стоимость принесенных жетонов составила почти 18 с половиной тысяч гривень, тогда как две недели назад они бы стоили 11,5 тысяч грн.



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Напомним, ранее в КГГА приняла решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. В то же время городские власти оставили без внимания проходивший под Киевсоветом протест против повышения цен.

В то же время, в день перед повышением цен на проезд кассы попали в осаду - тысячи киевлян ринулись заранее закупаться проездными и пополнять их по старым тарифам.