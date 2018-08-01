Турчинов сравнил рефендум на Донбассе с "лекцией для колорадских жуков"

Секретарь украинского Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал крайне провокативным предложение российских властей о проведении референдума на временно оккупированных районах Донбасса.

"Вы знаете, Россия имеет свою трактовку и Минских соглашений, и "формулы Штайнмайера". Фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. В частности, предложение о проведении референдума. Извините, это является провокацией и чепухой", − цитирует его агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Турчинов для аргументирования своей позиции использовал яркий, метафорический способ мышления.

"Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса — это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. То есть, это не будет никогда воспринято страной", — считает он.

По словам Турчинова, на Донбассе сперва стоит провести полную деоккупацию и лишь затем после использовать политические механизмы "реинтеграции территорий в конституционное поле Украины".

Напомним, ранее сообщалось о том, что секретарь СНБО назвал причины, по которым Украина не смогла защитить Крым, а также рассказал, за какое время может вернуть под контроль Донбасс без вмешательства России.