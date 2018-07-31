"Ранение" Захарченко: стало известно, почему главарь "ДНР" не поехал в Москву

Главарь "ДНР" Александр Захарченко создал фейк о своем ранении для того, чтобы не ехать в Москву для отчета о расходовании денег.

При этом Захарченко был вызван в правительство РФ для дачи отчёта о деятельности и расходовании государственных денег, выполнении гуманитарных программ. Но на заявленную встречу он так и не явился, показав справку из больницы, говорится в сообщении в Telegram-сообществе "Донецкий Абориген".

"Никто ни на какие линии фронта не совался, так что версия с ранением высосана толпой пиарщиков, которым надо про что-то писать, были поездки в ОЦКБ и заявления об ухудшавшемся состоянии здоровья. Эти заявления касались только Москвы и понятное дело, что, когда слух вернулся в Донецк, тут никто и не понял о чём речь", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Захарченко, по неофициальным данным, получил ранение.